(VIDEO) HRVATSKA ZASTAVA UZELA SHOW NA UTRCI FORMULE 1

Jučer se u talijanskoj Monzi održala utrka Formule 1. Pobjedu je odnio mladi vozač Ferrarija Charles Leclerc, kojemu je to druga pobjeda zaredom, jer je slavio i prošli tjedan u Belgiji. Zanimljivo je to da je ovo prva pobjeda Ferrarija u Monzi od 2010. godine. Drugo mesto zauzeo je Valtteri Botas u Mercedesu, dok se na trećoj stepenici pobjedničkog postolja našao njegov momčadski kolega Lewis Hamilton.

