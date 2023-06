(VIDEO) Hrvatska protiv Španjolske u finalu! Vatreni jurišaju na Olma i ekipu

Španjolska je u finalu protiv Hrvatske, koje će se igrati u Rotterdamu u nedjelju 18. lipnja, s početkom od 20 sati i 45 minuta.

Španjolska i Italija nisu odigrale neku spektakularnu utakmicu, Talijani su klasično igrali čvrstu obranu i pokušavali su protunapadima, dok su Španjolci kružili oko talijanskog zida, kojeg su na kraju probili u 88. minuti jokerom s klupe, Joselua.

Španjolska je oba poluvremena bolje otvorila od Italije, pa je tako Furija povela već u trećoj minuti nakon velike pogreške Bonuccija. No već u 11. minuti penal za Italiju realizira Immobile i tih 1:1 stoji do 88. minute i gola Joselua.

Tako je Španjolska izborila finale protiv Hrvatske, dok će Italija i Nizozemska igrati za treće mjesto.

⚽ Joselu finds a late goal for Spain!!

2:1

ŠPANJOLSKA: Unai Simon, Jesus Navas, Le Normand, Laporte, Jordi Alba, Rodri, Merino, Rodrigo, Gavi, Pino, Morata

ITALIJA: Donnarumma, Di Lorenzo, Acerbi, Bonucci, Toloi, Frattesi, Barella, Jorginho, Zaniolo, Spinazzola, Immobile

90′ + 5 Kraj utakmice Furija je u finalu protiv Vatrenih!!!

90′ Četiri minute nadoknade

88′ Goooollllll Španjolska Joselu!!! Italija je očistila jednu loptu, ali udarac se sretno odbija do Joselua koji nije u zaleđu i zabija za 2:1 Gol pogledajte OVDJE.



83′ Morata žuti zbog prigovora pa izlazi, a ulazi Joselu

81′ Lijepa kombinacija Furije, ali udarac Morate Donnarumma brani, korner iz kojeg nije bilo ništa

80′ Ušli smo u zadnjih 10 minuta plus sudačka nadoknada

78′ Španjolska opet pokušava, ali sve se odbija od talijanskog zida

75′ Izašli su Merino i Pino ulaze Fati i Ruiz za Furiju

74′ Frattesi preko gola, kojeg mijenja Veratti

73′ Korner za Italiju…

70′ Faul za Italiju na sredini, igra se jako poziciono…

65′ Zaniolo ubacio, a Simon brani udarac s pet metara Frattesija

64′ Ulaskom Chiese Talijani malo više stišću obranu Španjolske

63′ Pino faulira Di Lorenza, opet Španjolska pokušava, ali ne mogu protiv obrane Italije

60′ Zaleđe Španjolska, ulaze Chiesa i Cristante, izlazi Immobile i Jorginho

57′ Žuti Gavi

55′ Italija se u prvih 10 minuta nije sastala s loptom, ali Španjolci kompliciraju

54′ Morata je želio pucati, ali lopta mu je pobjegla

52′ Donnarummi ispala lopta iz ruke, Rodri pokušao preko glave, ali i preko gola

51′ Slobodni udarac Španjolska…

50′ Assensio je unio živost u Furiju

48′, Odlična obrana Donnarumme, lopta dolazi do Morate koji s pet metara puca pored gola

47′ Španjolci su se malo prekombinirali, čisti Italija

46′ Počelo je drugo poluvrijeme

46′ +1 Kraj prvog poluvremena

45′ Čudna odluka Vinčića, Talijani su razvijali kontru, on je prekinuo napad da da žuti karton Albai

44′ Talijani su ubacili jednu loptu s lijeve strane, odbijena lopta dolazi na 16 metara, ali udarac preko gola

43′ Gavi do Morate, ali laka obrana za Donnarummu

40′ Korner Španjolska, izbacuju Talijani

38′ Žuti karton Immobilea

36′ Nova kontra Talijana, ali loš pas Immobilea

35′ Lijepa duga lopta na Barellu, ali loš pas

34′ Španjolci nabacuju, Talijani izbacuju u novi korner

32′ Korner Španjolska, ali na kraju aut za Italiju

30′ Utakmica nije visokog tempa i možemo reći kako je neriješeno realan rezultat po prikazanom

29′ Ubačaj Barelle, ali gol aut

27′ Morata puca sa 16 metara Donnarumma brani, korner

24, Navas ubacio, Gavi nedovoljno visok skok

21′ Zaleđe Italije, Frattesiju nije priznat gol

20′ Rodrigo lagano za Donnarummu

17′ Navas preko gola Donnarumme

15′ Gledamo jednu jako zanimljivu utakmicu u kojoj su nas već u 15 minuta počastili s dva gola

11′ Goooolllll Italija zabija sigurno Immobile! Penal pogledajte OVDJE.



10′ Penal za Italiju nakon igranja rukom

7′ Talijani uspostavili posjed, ali bez prilike

5′ Italija pokušava napasti, prvi korner na utakmici za Italiju

3′ Goooollll Španjolska! Bonucci je izgubio loptu na vrhu 16 metara i lopta dolazi do Pinoa koji lako poentira. Gol pogledajte OVDJE.



2′ Italija je probala uzvratiti, a lopta je imala čudnu putanju, no otišla je preko gola

1′ Španjolci su odmah napravili mali dar mar u šesnaestercu Italije, ali udarac preko gola

1′ Počela je utakmica na stadionu De Grolsch Veste

Drugo polufinale Lige nacija igra se od 20 sati i 45 minuta na stadionu De Grolsch Veste u Enschedeu, između između Španjolske i Italije, koje će se namjeriti na Vatrene u finalu.



Italija je čudna reprezentacija zadnjih godina, osvojili su Euro, ali se nisu plasirali na dva Svjetska prvenstva, ali eto ih na Final Four Lige nacija i iskreno njih bi, kao stare mušterije, radije u finalu.

S druge strane tu je Španjolska, s Olmom, koji ipak ne igra, a Furija je izvršila smjenu generacija, mada nikako ne možemo reći da su bili bolji od nas na prošlom Euru, kada su na sretno i spretno pobijedili.

Večerašnji ogled je klasični europski derbi, u kojem je nezahvalno tražiti favorita, a hoće li poznata talijanska obrana i destrukcija nadjačati lepršavost španjolske reprezentacije, saznat ćemo uskoro.

Spain’s last five games vs Italy:

❌ Italy 1-2 Spain

🤝 Italy 1-1 Spain

✅ Spain 3-0 Italy

🤝 Italy 1-1 Spain

❌ Italy 2-0 Spain

Mixed bag.#ESPITA | #NationsLeague pic.twitter.com/Uwve7Nf0Ul

— Squawka Live (@Squawka_Live) June 15, 2023