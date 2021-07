(VIDEO) HRVATICA IZAZVALA SKANDAL U ENGLESKOJ: Posvađala se sa suparnicom, pale su teške riječi…

Elena Ostapenko iz Latvije i Ajla Tomljanović, tenisačica iz Australije koja ima hrvatske korijene, stvorile su kaos na Wimbledonu, sukobivši se nakon meča trećeg kola.

Ajla je pobijedila 2: 1 (4: 6, 6: 2, 6: 4), iako je bivša Grand Slam prvakinja iz Latvije daleko bolje plasirana.

Latvijka je zbog toga možda poludjela, iako se tijekom rasprave osvrnula na neprimjereno ponašanje jedne od najljepših tenisačica svijeta.

Australskoj hrvatici zasmetalo je takvo ponašanje, pa se odlučila na verbalni sukob!

Ostapenko: “Vaše ponašanje je užasno, užasno”!

Tomljanović: “Ti meni reci”!

Ostapenko: “Uopće nemate poštovanja, zar ne”?

Ova kratka rasprava završila je tako što je tenisačica hrvatskog podrijetla zaključila da je njezina protivnica “najgora igračica na turu”.

The end of Ostapenko-Tomljanovic.

“Your behavior is terrible, terrible!”

“You’re the one to talk!”

“You have zero respect, yes?”

“The worst player on the tour.”#Wimbledon #ImJustHereForTheHandshake pic.twitter.com/NM9JDdD8Z7

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) July 3, 2021