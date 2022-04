(VIDEO) HRVAT SE NEMOGUĆE OSRAMOTIO: Ovo je možda i najveći promašaj godine

Nije to bio njegov dan, naJradije bi zaboravio ovaj prizor. Prizor koji, zahvaljujući društvenim mrežama, se širi planetom i o kojem se priča…

Naime Steven Ugarković, australski Hrvat koji igra za Western Sydney Wanderers, autor je jednog od najkomičnijih promašaja ove sezone.

Bila je to sjajna prilika za njegovu momčad da dođe do izjednačenja u 39. minuti protiv Wellington Phoenixa.

No umjesto da pospremi zicer, nemoguće se izblamirao. Okliznuo se, pao na stražnjicu, a loptu poslao daleko od gola.

U svakom slučaju, nije bio to njegov dan, pogledajte i sami…

Oh dear…

Steven Ugarkovic will not want to watch this again… and it proved a costly penalty miss as it all but ended @wswanderersfc‘s hopes of reaching the @aleaguemen Finals! pic.twitter.com/Fpyo1sxFTE

— ESPN Asia (@ESPNAsia) April 24, 2022