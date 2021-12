(VIDEO) HRVAT SE NAKLONIO SRBINU: ‘Možeš ti gledati njegove poteze iz prethodnih utakmica, ali kada dođe utakmica’

Autor: G.I.Š.

Sinoć smo u NBA-u mogli vidjeti novi okršaj između Ivice Zubaca koji igra za Los Angeles Clipperse i Nikole Jokića u Denver Nuggetsima, a utakmica je bila šokantna i završila je pobjedom Denvera 103:100.

Okršaje su tijekom utakmice imali Zubac i Jokić, ali niti hrvatski centar koji je odigrao dobru utakmicu nije mogao parirati Jokiću, koji ima novu strašnu sezonu.

Zubac je odigrao više nego solidno i ostvario 11 skokova i 17 poena, ali je Jokić odigrao maestralno i zabilježio 22 skoka, osam asistencija i 26 poena, i izludio je našeg centra i ostale igrače Clippersa.

Dobri prijatelji

Ivica Zubac i Nikola Jokić dobri su prijatelji i van terena, a u podcastu Inkubator, Zubac je biranim riječima pričao o Jokiću.

“Možeš ti gledati njegove poteze iz prethodnih utakmica, u koju stranu ide, što najviše voli raditi, koji okret, ali kad dođe utakmica to se dogodi jako brzo i onda nemaš puno vremena za razmišljanje. On je sigurno jedan od najtežih za čuvanje. Cijelo vrijeme misliš da igraš dobro obranu protiv njega, stalno misliš: dobro je, super sam, i onda on postigne šut preko tebe koji je pretežak, ali ga on pogađa. On je toliko talentiran da mislim da nema nikog u NBA-u tko ga može čuvati. Amerikanci lijepo kažu: dobra obrana, ali bolji napad. Previše je talentiran”, rekao je o Jokiću naš centar pa nastavio:

“Kada ideš na udvajanje, on vidi sve na terenu, ima u prosjeku 10 asistencija, uvijek će otvorenog igrača.. Nekad je bolje da ga pustiš da postigne 40 poena, nego da podijeli 15 asistencija. Moraš izabrati čime će te ubiti”, rekao je Zubac i otkrio kako se druže već dulje vremena:









“Često smo zajedno, imamo i istog agenta, zajedno smo igrali u Megi i on je lik s kojim se čovjek zaista lako sprijatelji. Imamo neke zajedničke teme i van košarke, pa je s njim vrlo lako, uvijek sjednemo prije utakmice i ispričamo se. On je pravi zabavljač, uvijek baca neke fore. Išli smo na par ručkova i večera u Orlandu prošle godine u “mjehuru”, a on je uvijek bio taj koji zabavlja cijelu ekipu”, otkrio je Ivica.