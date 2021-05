(VIDEO) HEROJ LIVERPOOLA UŠAO U POVIJEST: Nakon gola zahvalio se posebnoj osobi u svom životu

Brazilski vratar Alison Becker postao je prvi golman u povijesti Liverpoola koji je zabio gol iz igre, a njegov gol ostavio je Redse u utrci za poziciju u Ligi prvaka sljedeće sezone.

Uz to što je prvi golman koji je zabio za Liverpool u njihovoj 129. godišnjoj povijest, Alison je postao i prvi vratar koji je zabio glavom od kada se igra Premier liga.

Golman Liverpoola postigao je pogodak u 95. minuti za pobjedu Redsa, a svoj gol posvetio je posebnoj osobi u njegovom životu.

