(VIDEO) HAJDUKOVAC NAKON 186 UTAKMICA ZABIO PRVI GOL! Veznjak (29) zaista nije imao sreće u karijeri

Priča je ovo o nogometašu Hajduka, Josipu Vukoviću. Kojeg smo baš zapamtili po sjajnom, atraktivnom pogotku u 3-1 pobjedi protiv Gorice u Turopolju. Hajde, ima sjajnih pogodaka na sve strane, ali ovaj je opet raritetan, jedinstven, poseban.

Zabio ga je baš Josip Vuković. Koji je nedavno stigao u Hajduk, zaista je imao dugu i turbulentnu karijeru, a ponikao je u splitskom klubu, davno odigrao tek jednu sezonu.

I sad je postigao gol za bitnu pobjedu. Gol, gol, gol, samo pričamo o tom golu.

Veznjak, a prvi gol!

A evo i zašto je jedinstven!

Josip Vuković ima 29 godina, promijenio je hrpu klubova, odigrao je na sve strane čak 186 utakmica, nije obrambeni nego defanzivni vezni igrač. I to mu je prvi pogodak u životu, u seniorskoj karijeri. Da, dobro ste pročitali. To mu je prvi gol u životu.

A momak zaista nije imao sreće, mučilo ga je i nepovjerenje Hajdukove struke, pa ozljede, neke krive procjene. I u ovogodišnjem blijedom dosadašnjem Hajduku on se ipak dobro snašao…

Sjetimo se riječi legende Hajduka, hrvatskog, europskog i svjetskog nogometa. Tomislava Ivića!

„Neki nogometaši napreduju do 18. ili 19. godine pa stanu, neki napreduju do 30. godine, pa i kasnije. Nema tu pravila.









Eto, Josip Vuković napreduje. Nakon 186 seniorskih utakmica zabio je gol. Za pamćenje, u stilu najvećih svjetskih nogometaša.

A igrao je davno i za mladu hrvatsku reprezentaciju, još 2010. godine nastupao je za mlade Hajduka, pa ga struka nije pogurala, pa je otišao u drugoligaško Dugopolje gdje se gadno ozlijedio. Čak dvije sezone nije igrao, ali upornošću se uspio izbaviti i oporaviti. Pa je opet bio u Hajduku 2014. godine, u prvi sastav stavio ga je Igor Tudor.

No, nije bilo mjesta za njega. Pa su krenule putešestvije, od nemila do nedraga. Gdje sve nije igrao, za Istru 1961, Split, Vitez, Olimpik Donjeck, Maritimo i Osijek.

I evo ga u Hajduku, nakon bogatog ciklusa, većinom teškog i neuspješnog. Ali, nije odustao. I na tome mu valja čestitati. Dolazivši u Hajduk nakon tolikih godina pričao je:









„Čiste sam glave jer znam da sam sve postigao svojim radom. Ovo je moj klub, kad sam bio junior, pa bi me nekad stavili na trening sa seniorima, divio sam se Andriću, a Skoko je za mene bio Xavi. Daj Bože da ja danas pomognem nekim mlađima i da sve skupa bude jako dobro”.

Da, vidimo da je čiste glave, po godinama je već veteran, ali očito još napreduje, štono bi rekao Tomislav Ivić.

Emotivan je kada govori o Hajduku, a to splitskom klubu sa svom silom stranaca posljednjih godina i treba:

„Meni povratak puno znači, jer sam ostvario san i zaigrao za prvu momčad Hajduka, ali ipak želim neke stvari pojasniti jer čitam dosta neistina o sebi. Dakle, ja sam bio jedini Hajdukov junior u U-19 reprezentaciji, a bila je to generacija Mije Caktaša, Filipa Bradarića, Ivana Pešića…, nakon čega sam otišao u Dugopolje. Mnogi mladi juniori su s Poljuda išli u Primorac iz Stobreča, ali meni je izbornik rekao da me neće moći zvati iz Treće lige, a Dugopolje je igralo 2. HNL. Proveo sam tamo tri godine, od čega dvije na štakama. Dakle, nisam imao normalan prijelaz iz juniora u seniore jer sam dva puta operirao koljeno, nakon ozljede prednjih križnih ligamenata. Tek u trećoj sezoni sam zaigrao za Dugopolje, a utakmice su znali pogledati Igor Tudor i Goran Vučević, te su odlučili da dođem na Poljud. Eto, neka se i to zna. Nisam u Hajduku bio samo prolaznik, nego nisam imao nimalo sreće”.

