(VIDEO) HABAZIN PORAŽENA U BORBI ZA SVJETSKU TITULU! Hrvatica ‘pala’ na kraju sudačkom odlukom

Možemo samo zažaliti što Ivana Habazin nije imala više vremena za pripremu! No, idemo redom…

Poznata hrvatska boksačica nije uspjela osvojiti pojas u super velter kategoriji WBA organizacije. Bolja od nje bila je engleska boksačica Terri Harper koja je na kraju odnijela pobjedu te se okitila pojasem.

Meč? U prve dvije runde nije bilo previše uzbuđenja, a tamo na kraju te iste Harper je skoro poslala Habazin na pod te je općenito počela više pogađati i samim time priskrbiti ovu dionicu meča.

Habazin je u treću ušla agresivnije, da bi iduću rundu dobro otvorila Harper koja je pogodila par dobrih udaraca, no kasnije je počela pogađati i zadnji dio glave. Naša borkinja puno je bolje odradila zadnji dio runde gdje je ponovno povezala dobre kombinacije.

Habazin je dobro otvorila i petu rundu te imala veći volumen udaraca, dok je Harper počela gađati našu predstavnicu u tijelo, no i dalje nije bilo nekih sekvenci koje bi značajno promijenile tijek meča. Šesta runda bila je gotovo identična kao i peta, bez nekih značajnih događaja, ali činilo se da je Engleskinja ipak u vodstvu.

Ostatak meča prošao je u dobrim kontrama domaće predstavnice, na kraju je Hrvatica krenula na “sve ili ništa”, ali Harper je izdržala napade.

