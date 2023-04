(VIDEO) GVARDIOL IGRAČ UTAKMICE, ORŠIĆ NA TRIBINAMA! Vatreni pokazao svu svoju klasu, cijena samo raste

Joško Gvardiol je porglašen igračem utakmice protiv Herthe Berlin, koju je na gostovanju pobijedio RB Leipzig 1:0, golom Malijca Amadou Haidara u 40. minuti.

Vatreni je po Sofascoru ocijenjen 7.9 i bio je najbolji na terenu pa je tako u 10. minuti bio zamalo neprecizan glavom, kada je nakon udarca lopta prošla malo iznad grede.

No epitet igrača utakmice donijela mu je reakcija u sudačkoj nadoknadi, kada je spriječio sigurno izjednačenje domaćina. Video pogledajte OVDJE.

Ovom predstavom cijena braniča Vatrenih sigurno je opet porasla, a izgleda kako je Chelsea odlučio u namumu na ljeto dovesti Joška za 100 milijuna eura.

Loš odabir Hrvata

I dok Gvardiol pokazuje svoj talent na tjednoj razini, Hrvatski duo u Southamptonu nikako da počne igrati pa je Duje Ćaleta Car poraz od Manchester Cityja odgledao s klupe, dok je Mislav Oršić bio na tribinama.

City je pobijedio glatko 4:1, Haland je došao do 30-og gola u sezoni i samo ga još četiri dijeli do izjednačavanja rekorda Premierlige. Trideseti gol Halanda pogledajte OVDJE.

Poraz od Cityja još više je gurnuo klub naših Vatrenih prema Championshipu, koji su na zadnjem mjestu, dok Pep nastavlja progon Arsenala za osvajanje prvenstva..

ERLING HAALAND SCORES HIS 30TH PREMIER LEAGUE GOAL OF THE SEASON ON A OVERHEAD KICK 😳 pic.twitter.com/0Qy8RIGL8X









— ESPN FC (@ESPNFC) April 8, 2023