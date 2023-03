(VIDEO) GROMADA OD ČOVJEKA IŠLA TUĆI SINA HRVATICE! Nasrnuo na njega zbog velike zvijezde, nije mu oprostio jednu stvar

Napeto je ovih dana na košarkaškim parketima. Gura se i nateže, padaju i udarci, kao što je bio slučaj dok su jučer navečer Partizan i Crvena zvezda igrali u ABA ligi, a poslije završetka utakmice u sukob je išao Partizanov Francuz Mathias Lessort koji se time našao u prvom planu.

Ipak, bilo je žestoko i dalje od regionalne lige u kojoj pobjede traže i hrvatski predstavnici. Odjeknuo je incident na NBA parketima, na kraju utakmice u kojoj su u Sacramentu igrali domaći Kingsi i gostujući Milwaukee Bucksi.

Momčad iz Milwaukeeja slavila je sa 133:124, a dok se susret bližio kraju, domaćem krilnom centru Treyu Lylesu nije se svidjelo kako 15-ak do kraja najveća protivnička zvijezda Giannis Antetokounmpo dribla u njegovoj blizini, u čekanju da vrijeme istekne.

To je u ovakvim situacijama uobičajeno, no ovog puta je Lyles iz nekog razloga izgubio živce pa prvo zahvatio, a onda i odgurnuo sjajnog Grka u dresu Bucksa. Epilog je bio u metežu koji je uslijedio. Lylesov potez nije bez reakcije primio Brook Lopez, centar Bucksa, koji je krenuo na protivničkog igrača u gužvi koja je nastala.

Nakon toga, bilo je tu svega. Dogodilo se i Lylesovo hvatanje Lopeza za vrat, a epilog je bio u isključenju za obojicu.

Sukob pogledajte – ovdje.

Nah you put your hands on another mans throat you deserve 15 game suspension minimum or Brook Lopez and Trey Lyles get to have a Power Slap competition sanctioned by Dana White with Lopez getting a 3 slap head start pic.twitter.com/GF4FCckQKH

— Rusty Longshaft (@LongshaftRusty) March 14, 2023