(VIDEO) GROBARI PJEVALI ČETNIČKU PJESMU! Nisu mogli bez nacionalističkih ispada, ovo je bilo zabranjeno i u Jugoslaviji

Partizan i Real jučer su odigrali jednu od najuzbudljivijih utakmica Eurolige, ali na žalost po navijače kluba iz Beograda, njihovi ‘crno-beli’ pali su u Madridu 98:94 i izgubili utakmicu u kojoj su imali i do 18 poena razlike te izgubili mjesto na Final Four.

Inače cijele sezone priča se o fantastičnoj atmosferi koju imaju igrači Partizana na domaćem terenu od strane njihovih ‘Grobara’, a Srbi su se iskazali ovaj put u Madridu, ponajviše četničkom pjesmom.

tko su Grobari na oduševljenje srpskih medija zapjevali poznatu četničku pjesmu ‘Tamo daleko’, što su primjerice u Telegrafu okarakterizirali kao ‘sjajnu atmosferu na Trgu Phelippe II, po kojem se ori već spomenuta pjesma. Kako je to izgledalo pogledajte OVDJE.

Zgražanje u regiji

Naravno takva pjesma nije baš najbolje sjela medijima u BiH, koji su pjevali ‘Grobari’, a inače ista je bila zabranjena u bivšoj nam Jugoslaviji.

“Grobari u Madridu pjevali kontroverznu četničku pjesmu”, prenosi sarajevsko “Oslobođenje”, uz dodatak da se radi o “kontroverznoj četničkoj pjesmi koja se pjevala među srpskim nacionalistima i vojnicima na Solunskom frontu”.

Grobari (Partizan🇷🇸) supporting their basketball team at the match against KK Real Madrid last night 🤩👏🏻 pic.twitter.com/gGJawgaxjV

— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) April 1, 2023