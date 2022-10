(VIDEO) GLEDATELJ ČAŠOM PUNOM LEDA GAĐAO DONČIĆA: Veliki incident, pokušao je pobjeći iz dvorane, a onda je uslijedila strka…

Luka Dončić opet je u sjajnom naletu. Forma je blistava, uostalom opet je odškrinuo vrata povijesnih rezultata. Ali umalo i postao meta pomahnitalog gledatelja…

Naime, Slovenac je odigrao briljantnu utakmicu i pomogao svojoj momčadi na putu do pobjede u produžetku, no ujedno je bio i metom napada iz publike.

Susret je, naime, prekinut nakon minute i 40 sekundi trajanja produžetka. Jedan je domaći navijač bacio čašu punu leda na teren, gađajući pritom Dončića.

Srećom, promašio ga je. Potom je izgrednik pokušao u sprintu pobjeći iz dvorane, no pripadnici osiguranja uspjeli su ga u tome spriječiti. Kasnije je i uhićen, izvijestio je novinar ESPN-a Tim Bontemps.

Dallas je u produžetku ostvario pobjedu rezultatom 125:129, a Dončić je ostvario fantastičan, povijesni učinak uz 41 poen, 11 skokova i 14 asistencija. Bio mu je to već 47. triple-double od dolaska u NBA.

The person who threw the cup of ice onto the court during overtime here at Barclays Center was arrested, a spokesperson said.

— Tim Bontemps (@TimBontemps) October 28, 2022