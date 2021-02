(VIDEO FOTO) OKTANSKI CIRKUS PRED VRATIMA: Može li neko skinuti Mercedes i Hamiltona s trona?

Autor: GIŠ

Uskoro kreće Formula 1, a prva utrka sezone bit će na vožena 28. ožujka u Bahreinu na stazi Sakhir gdje je i završila prošla sezona oktanskog cirkusa. Glavno pitanje ove sezone je može li neko skinuti Hamiltona i Mercedes s trona i vratiti neizvjesnost u utrke F1.

Tako su momčadi već uvelike počele predstavljati bolide za nadolazeću sezonu, a jedan od glavnih pretendenata za tron je Red Bull s motorom Honde naziva RB16B.

So what does @SChecoPerez in a roaring Red Bull RB16B sound like? Here's your answer 👀🔊🙂#F1 @redbullracing pic.twitter.com/RBEhm6BI7X — Formula 1 (@F1) February 23, 2021







Red Bull u svojoj ovogodišnjoj postavi ima Maxa Verstappena i Sergija Pereza koji po vozačkom iskustvu mogu dostojno parirati Mercedesovim vedetama, a Austrijanci se nadaju kako će napokon nakon 2013. osvojiti titulu.

Ferrari koji već godinama kaska na gridu predstavljanje svojeg bolida ima za dva dana 26.2. a vozačku postavu čine Charles Leclerc i Carlos Sainz, te se u propetom konjiću nadaju kako je ova sezona preokreta i povratka na staze stare slave.

Alpine F1 osnažio je svoju ekipu legendarnim Fernandom Alonsom koji će uz Estebana Ocona upravljati bolidom Alpine A521 pogonjenim Renaultovim motorom. Alonso koji je prije nekoliko dana imao biciklističku nesreću oporavlja se dobro, te sigurno jedva čeka početak utrkivanja na F1 stazama nakon 2018. godine.









El nuevo Alpine de Alonso y Ocon. Laurent Rossi confirma que la decoración definitiva nos la enseñarán el mes que viene. #F1 pic.twitter.com/RmV0oNILLv — MrAlexF1 (@Hales_F1) January 14, 2021

McLaren s Danieleom Ricciardom i Landom Norrisom također traži put prema vrhu, a prošle sezone pokazali su kako na njih treba ozbiljno računati ove godine s par odličnih nastupa. Predstavljanje bolida je zakazano isto kao i za Ferrarijev 26.2. no poslušajte kako zvuči tijekom testiranja. Spoj McLarena i Mercedesa to je nešto što smo dugo čekali.

The latest episode of #McLarenUnboxed is finally here! 🥳🎬 Follow along behind-the-scenes as @LandoNorris and @DanielRicciardo are given their first taste of the #MCL35M. Full episode ➡️ https://t.co/Eert4L2aD5 pic.twitter.com/Idi64JQL50 — McLaren (@McLarenF1) February 24, 2021

Potencijalno iznenađenje može prirediti i Aston Martin gdje se skrasio Sebastian Vettel uz Lanca Strolla, a Britanska momčad vraća se na staze Formule 1 nakon više od 60 godina odsustva. Bolid pogonjen Mercedesovim motorom sigurno može puno, a kako će izgledati u legendarnoj British green boji ostaje za vidjeti 3.3. kada je predstavljanje.

More than 60 years away from the F1 track. Who's ready to welcome the #AMR21? 💚 #IAMF1 pic.twitter.com/6u5tQW8jfq — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) February 24, 2021

Williams s Georgeom Russellom i Nicholasom Latifijem isto je pogonjen Mercedesovim motorom, a šasija je uvijek bila jača strana momčadi koja će iz prikrajka čekati svoju šansu.