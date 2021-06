(VIDEO, FOTO) MA KOJI RONALDO: Rat bočicama se nastavlja, Rus predvodi drugi tabor, a internet se sprda

Coca-Cola sve da je i htjela nije mogla platiti bolju reklamu od one koju je napravio Ronaldo, svojim uklanjanjem bočica prije početka press konferencije.

Nakon njegovog čina, Pogba se obrušio na Heineken, dok je Manuel Locatelli nakon utakmice Italija-Švicarska 3:0, isto kao i Ronaldo uklonio bočice Coca-Cole.

Naravno sve pomalo počinje ličiti na farsu, a jedan koji je odlučio promijeniti tijek “rata bočicama” je ruski izbornik Cherchesov.

Potegao iz bočice

Tako je Rus prije press konferencije uzeo bočice Cole i šmekerski otvorio jednu o drugu, te je potegnuo jedan dugačak gutljaj iz bočice uz zadovoljni osmjeh na kraju i obavezni “Pardon”.

Rusija je dobila Finsku 1:0 pa je i Cherchesov mogao ovako ležerno nastupiti, a sve je dobro nasmijalo prisutne novinare.

Šalu na ruačun Ronalda i Cole isaplio je i Škot John McGinn koji je prije pressice upitao “Any Coke?” (Ima li cole?), u igri riječi na Engleskom Coke može biti i zakonom zabranjena supstanca kokain.

🗣"Any coke?" 🤣#SCO John McGinn paying tribute to Cristiano Ronaldo after he removed 2 bottles of Coca-Cola before his #POR press conference the other day @jmcginn7 pic.twitter.com/dykFqWAao5









— Football Daily (@footballdaily) June 17, 2021