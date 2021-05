(VIDEO, FOTO) JEZIVO IZLIJETANJE: Šesterostruki Svjetski prvak doživio tešku nesreću u Španjolskoj!

Šesterostruki Svjetski prvak Moto GP-a Mark Marquez imao je jezivu nesreću na treningu za Veliku nagradu Španjolske, koja se danas vozi na legendarnoj stazi u Jerezu.

Marquez je sa staze izletio u šestom zavoju kada je izgubio je kontrolu nad svojim motorom pri brzini od 180 kilometara na sat, pa je izletio na šljunak i udario u zaštitnu ogradu.

Nesreća je jako podsjetila na onu od prije dva tjedna u Portugalu kada je Jorge Martin izletio sa staze.

Dobro je prošao

Motor se od siline udarca prepolovio a prema nesretnom Marqezu potrčali su stuarti uz stazu.

Marqueza iako je bio vidno potresen, uspio se ustati i otići na liječničke preglede. Repsol Honda ubrzo je objavio da Marquez “nema ozbiljnih ozljeda, samo nekoliko masnica”.

Marquez se vratio na natjecanje u Portugalu, nakon devet mjeseci pauze i tri operacije desne ruke, pa su se svi bojali da neće pogoršati situaciju. U trenutku nesreće Marques je bio 12. u poretku.

Video nesreće možete vidjeti OVDJE.

BIG crash for @marcmarquez93! 😱

Thankfully the eight-times champion is back on his feet! 💢#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/e2x5NiyWJL

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 1, 2021