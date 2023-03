(VIDEO/FOTO) HRVATSKA SE OKUPLJA, A GLAVNI UPITNIK TRAJE! Pogledajte atmosferu s terena, Modrić među zvučnim izostancima

Prvi put nakon što su osvojili broncu na Svjetskom prvenstvu u Katru i potom slavili po povratku u domovinu, hrvatski reprezentativci su ponovno na okupu, spremni za prvi dio ovogodišnjeg ciklusa utakmica koji će biti dosta zahtjevan.

Na rasporedu su kvalifikacije za Europsko prvenstvo koje se dogodine održava u Njemačkoj, s prvim utakmicama u subotu protiv Walesa na Poljudu i za osam dana protiv Turske u Bursi, a nakon toga, fokus će biti usmjeren na završni turnir europske Lige nacija na kojem će 14. lipnja u Rotterdamu polufinalni protivnik biti domaća Nizozemska.

Do te velike utakmice ima još dosta vremena. Sada su ipak prvo u fokusu Velšani protiv kojih će Vatreni u Splitu igrati u atmosferi za koju se najavljuje da će biti sjajna, a za početak, prvi trening nije bio na Poljudu, već u Dugopolju, na stadionu Hrvatski vitezovi, na kojem je na okupu bio najveći dio pozvanih reprezentativaca.

Među onima koji nisu radili u Dugopolju, izdvaja se Bruno Petković nad čijim statusom vlada najveći upitnik. Podsjetimo, Petković je jučer u Dinamovoj pobjedi nad Rijekom na Maksimiru morao iz igre u prvom poluvremenu, već u 20. minuti, nakon što je osjetio bol u koljenu, a po dolasku na reprezentativno okupljanje, ostao je individualno raditi u hotelu u Splitu prije nego što se sazna točno stanje bolnog koljena.

Individualno su radili i Luka Modrić, Marcelo Brozović te Borna Barišić. U slučaju Modrića i Brozovića, za pretpostaviti jest da se radi o predahu nakon što su i jedan i drugi bili u akciji u derbijima u nedjeljnim nastupima u prvenstvu, obojica u porazima.

Modrić je u dresu Reala odigrao 75 minuta u susretu s Barcelonom na Camp Nouu, u domaćem dolasku do 2:1 u završnici utakmice. Brozović je, pak, kao Interov kapetan bio u akciji od početka do kraja u domaćem porazu s 1:0 u korist Juventusa u 27. kolu Serie A.

Na treningu nije bilo ni bolesnog Ivice Ivušića, a večeras se očekuje dolazak Domagoja Vide i Josipa Stanišića na ovo okupljanje Vatrenih.

Ostali su po dolasku imali prvi trening na dugopoljskom travnjaku.

Dok je trajalo okupljanje, Hrvatski nogometni savez je videom na društvenim mrežama približio međusobne pozdrave Vatrenih po dolasku u Split, u prvoj akciji nakon što se slavila bronca sa SP-a u Katru.

