(VIDEO) EVOCIRANJE NA PRVI HRVATSKI EUROPSKI NASLOV: “Jadran, Split, Europa” film je o danima ponosa i slave našeg sporta i vaterpola

Autor: Andrija Kačić Karlin

Povodom svečanog obilježavanja 30. godina od međunarodnog priznanja nezavisnosti Hrvatske, kao i 30. godina od osvajanja naslova prvaka Europe za VK Jadran, što je ujedno bio i prvi upisani uspjeh nekog sporta u povijesti samostalne hrvatske države, u Zagrebu se odigrala revijalna utakmica hrvatske reprezentacije protiv Jadrana. Pritom su ugošćeni tadašnji glavne aktere naslova prvaka – igrače i klupske dužnosnike koji su komentirali i bodrili aktualne jadranaše u utakmici protiv reprezentacije.

„To su zaista bila vremena, kako se kaže, ponosa i slave. U trenucima priznanja neovisnosti Republike Hrvatske te početka agresije na Republiku Hrvatsku, imali smo prigodu boriti se za prvi veliki trofej samostalne Hrvatske. Osvajanje naslova prvaka Europe u kapici splitskog Jadrana bio je pravi pothvat cijelog hrvatskog sporta i vaterpola. Osjetili smo koliko je cijela Hrvatska uz nas te da prati naše uspjehe i rezultate. Istovremeno, bilo je i puno loših vijesti o napadima na naše gradove, ali evo mi smo imali tu privilegiju dati malo svijetla i pozitivnih vijesti ljudima u Hrvatskoj” prisjetio se tadašnji igrač VK Jadrana, a sadašnji izvršni direktor vaterpolskog saveza Perica Bukić.

„U tom trenutku bio je to strašno značajan rezultat za hrvatski sport i hrvatski vaterpolo. Prisjetili smo se tog povijesnog događaja i odigrali revijalnu utakmicu koja je ujedno dobro došla igračima da se pripreme za ono što je trenutačno najvažnije, a to je utakmica Svjetske lige, odnosno prva službena utakmica nove reprezentacije koje će se odigrati već sljedećeg utorka u Ateni, protiv reprezentacije Grčke. Meni kao izborniku ona će dati određene odgovore. Otegotna okolnost su problemi s COVID-om, igrači koji su van bazena po desetak dana. No, živimo u takvom vremenu. Ne znam kakva je po tom pitanju situacija kod Grka, no mi u Grčku napokon odlazimo kompletni”.

Pritom je i promoviran lijepi dokumentarni film redatelja Andreja Maksimovića o tim danima kada je Jadran ostao prvak Europe, bilo je to 29. veljače 1992. godine. Film se zove – „Jadran Split Europa”

U 15-minutnom prisjećanju izravni protagonisti i svjedoci vremena evociraju uspomene na osvajanje naslova titule prvaka Europe, vaterpolista splitskog Jadrana, početkom 1992. godine. To je prvi sportski trofej te razine osvojen u samostalnoj Hrvatskoj. Vaterpolisti, novinari i svjedoci vremena prisjećaju se detalja o tome kako su vaterpolisti Jadrana u zadnji čas morali napustiti blokirani Split i kako su postali prvaci Europe pojačani tada najboljim igračima zagrebačke Mladosti Pericom Bukićem i Dubravkom Šimencom. Ovaj film za Hrvatsku radioteleviziju proizvela i producirala tvrtka Ideje novih medijskih strategija (INMS), a premijerno je prikazan na HRT 2, danas, 16. veljače u 17.40 sati.

Splitski Jadran je te sezone, 1991/92. svoj put u Kupu prvaka Europe započeo trijumfom još na kvalifikacijskom turniru u rumunjskom gradu Pitestiju. Nakon toga su slijedile eliminacijske utakmice. Počelo je s četvrtfinalne dvije utakmice protiv Barcelone. U prvom susretu, u Trstu koji je tada bio domaći bazen Jadrana zbog rata u Hrvatskoj, bilo je 12:7 za Splićane, u uzvratu 11:11.









U polufinalu je čekao tada jaki nizozemski Polar Bears iz grada Edea. U Nizozemskoj je Polar Bears slavio 11:9, ali je u Trstu bilo 9:6 za Jadran. Konačno u finalu, protiv Savone u gostima 12:10 za talijansku momčad, a u uzvratu u Trstu 11:8 za Jadran. Slavlje je moglo početi! Prvi put jer u samostalnoj Hrvatskoj neka naša momčad osvojila naslov prvaka Europe u bilo kojem od loptačkih, momčadskih sportova.

Momčad koja je donijela europski vaterpolski naslov prvaka u Split činili su – Renco Posinković, Ognjen Kržić, Joško Kreković, Mislav Bezmalinović (kapetan), Anto Vasović, Mario Budimir, Danko Duhović, Dejan Savičević, Vladimir Moćan, Perica Bukić, pok. Renato Vrbičić, Dubravko Šimenc, Ante Bratić, Adrian Ježina i Albert Nardelli. Trener je bio Neven Kovačević i pomoćni trener Željko Beba Jozipović.

Upravu koja je okupila ove igrače činili su – Darko Šestanović, tajnica Ana Dvornik, tehniko Frane Mitrović, te članovi Uprave Ivica Cipci, Niko Bezmalinović, Dabiša Ježina, Siniša Vukičević, dr. Pjero Rossi i Toni Pavlović.