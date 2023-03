(VIDEO) EVO KOLIKO JE ĐOKOVIĆ DAO EURA ZBUNJENOM KLINCU! Našao mu je ovaj izgubljenu bankovnu karticu, a onda je Srbin izvadio novčanik…

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Bila je to večer Crvene zvezde koja je slavila protiv Valencije u 31. kolu Eurolige, no Novak Đoković ukrao je šou kako to obično biva, gdje god da se pojavi u Srbiji.

Ima dosta vremena i obilazi utakmice, pa je tako pet dana nakon što je na drugom kraju Beograda gledao kako Partizan pobjeđuje Olympiacos, sad je svjedočio tome kako klub čiji je veliki navijač uvjerljivo ostvaruje važnu pobjedu.

Poluvrijeme je bilo vrijeme kad je prava vojska navijača poželjela da se fotografira s njim. Izmijenjivali su se, a onda je pažnju privukao potez kad je poznati Srbin gurnio novčanicu od 100 eura jednom od njih.





Đoković meta na poluvremenu

Naime, srpski mediji pišu da je Đoković to napravio zato što su oni u parku blizu dvorane našli bankovnu karticu jednog od najbogatijih sportaša svijeta i vratili mu je, pa ih je nagradio.

U svakom slučaju svaki potez Novaka Đokovića je vijest u Srbiji i šire, uostalom ipak je riječ o jednom od najboljih svjetskih sportaša svih vremena…

POGLEDAJTE KAKO JE NOVAK NAGRADIO DJEČAKA SA 100 EURA – OVDJE.