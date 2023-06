(VIDEO) ENGLEZI VLASTITOG PRINCA GURNULI U SRAMOTU: Junak finala bez medalje, zbog njega se crvenjeli

Manchester City je pobjedom nad gradskim rivalom Manchester Unitedom osvojio FA Kup, a poslije dolaska do pobjede, jedan prizor na dodjeli medalja bio je zbunjujuć i jako neugodan za organizatore velikog natjecanja u Engleskoj.

Dok su igrači Cityja dolazili do počasne tribine na svečanosti na kojoj im je medalje dijelio princ William, sada prvi prijestolonasljednik kralja Charlesa, ponestalo je odličja za sve – pa je tako bez njega ostao i Ilkay Gundogan, koji je s dva zabijena gola bio glavni junak finala.

Bilo je zbog toga zbunjenih pogleda dok su do princa Williama došli Gundogan i Kevin de Bruyne, dvostruki asistent u finalu, koji je u tom trenutku također bio bez svojeg odličja.

No, kako je naknadno objavio The Sun, De Bruyne je medalju nedugo potom ipak dobio od golmana Edersona.

#PrinceWilliam #PrinceOfWales as president of the FA, presenting medals & the trophy at Wembley today. Man City won but PW saw & shook hands with Marcus Rashford, (a utd player) who he had honoured with an MBE in 2021.

Sorry pics aren’t brilliant! pic.twitter.com/tZZGm0ItFX

— Elizabeth R (@ladydaisy27) June 3, 2023