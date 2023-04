(VIDEO) DVA VELIKA PEHA ZA VATRENE! Jedan krvario iz nosa, drugi pretrpio neugodnu ozljedu

Nogometno kolo igra se diljem Europe pa shodno tome naši igrači odrađuju svoje obaveze u klubovima, ali ova subota neće ostati baš u dobrom sjećanju dvojici Vatrenih.

U Italiji igrale su Atalanta i Bologna 0:2, a od prve minute nastupio je i Mario Pašalić, koji je na terenu proveo samo 24. minute, kada je zamijenjen zbog ozljede.

Naime, Mario je pokušao zaustaviti dodavanje suparničkog igrača Jerdyja Schoutena uz aut-liniju, ali je pritom izvrnuo zglob i punom se težinom naslonio na njega, što je rezultiralo ozljedom i izmjenom.

Talijani pišu kako je Pašalić pretrpio distorziji gležnja, ali sve će se znati nakon temeljitih pretreaga. Inače Mario je već propustio mjesec dana igranja u veljači zbog iste ozljede.

Udraci u nos

U Njemačkoj bivši igrač Dinama u momčad Bayer Leverkusena Kristijan Jakić igrao je od početka u pobjedi njegovog kluba 3:1, protiv Eintrachta iz Frankfurta.

Uz dobru partiju Jakić je čak dva put prokrvario za svoj klub na terenu. Prvo je dobio loptom u nos od Placiosa, da bi ga potom nakon 15-ak minuta Diaby slučajno laktom opet pogodio u nos.

Iako je izgledalo nezgodno za našeg igralča, nakon liječničke pomoći nastavio je utakmicu.

Asistencija Perišića

U Engleskoj Ivan Perišić je asistiro za prv gol Tottenhama u pobjedi protiv Brighton and Hove Albiona 2:1, koji je sjano završio Son.

Brighton je izjednačio preko Dunka, da bi im bio poništen pogodak, a pobjedu domaćem Tottenhamu donio je tko drugi nego Kean. U drugim utakmicama Premierhipa Manchester United je pobijedio Everton 2:0, dok je Newcastle kao gost dobio Brentford isto 2:1, a Chelsea s Lampardom doživio je poraz 1:0 kod Wolverhamptona.

Ivan Perišić gets an assist for Tottenham in a 2-1 win over Brighton.

