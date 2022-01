(VIDEO) DRAMA NA TERENU: Nesuđeni dinamovac doživio srčani udar, izašla uznemirujuća snimka

Utakmicu Al Rayyan – Al-Wakrah u katarskom prvenstvu danas je obilježio prekid zbog drame na terenu u kojoj je na travnjak pao Ousmane Coulibaly, 32-godišnji malijski stoper koji igra za Al-Wakrah.

Coulibaly je pao i počeo se tresti, a po informacijama koje su stigle naknadno, pretrpio je srčani udar tijekom utakmice.

Snimku pada iskusnog malijskog nogometaša na koju upozoravamo zbog uznemirujućeg sadržaja možete pogledati – ovdje.

Poslije drame na terenu i liječničke pomoći Coulibalyju, utakmica nije nastavljena, s prekidom koji se dogodio kod 1:0 u korist Al Rayyana. Dobra vijest u ovoj teškoj situaciji jest da je igračevo stanje stabilizirano, a njegov oporavak u bolnici odvija se obećavajuće, kako govore informacije iz Katara.

🤲🏻 Ousmane Coulibaly is fine, alhamdulillah! Al Wakrah’s Sheikh Hamad bin Khalifa bin Hassan posted this picture with him at the hospital, which was broadcast now on Al Kass pic.twitter.com/4G8yQ0kwI9

— Qatar Football Live (@QFootLive) January 8, 2022