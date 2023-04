(VIDEO) ĐOKOVIĆA KONAČNO DOČEKALI KAO ‘SPASITELJA’! Totalni kaos u Banja Luci, a možda se neće tamo tako dugo veseliti

Najbolji tenisač svijeta i najbolji srpski sportaš svih vremena stigao je u BiH točnije u Banja Luku. Jedan od najboljih svih vremena dočekan je velikom euforijom, nešto što u inozemstvu baš i nije čest slučaj…

Dolazak Novaka izazvao je pravu ludost kod navijača. Na svakom koraku srpskog asa su okruživali navijači koji su htjeli autogram ili selfi. Đoković je sve to mirno i profesionalno odradio bez žaljenja.

Kako je u Banja Luku došao na pravoslavni Uskrs, neki od fanova dočekali su ga s jajima. Đoković je udovoljio i njima te se, kako običaji nalažu, okušao u “tucanje jajima”.

Drago mi je što sam opet u Banjoj Luci, zadnji put sam ovdje bio prije osam godina. Sada sam došao zbog nastupa na turniru, nadam se do kraja tjedna, čujem da je veliki interes publike” rekao je srpski tenisač.

The #Djokovic frenzy in Banjaluka has begun.#SrpskaOpen

📽️: Atv Banja Luka pic.twitter.com/P8E1lr2IFe

— Luka Nikolić (@luksie1) April 16, 2023