(VIDEO) ĐOKOVIĆ STAO UZ RIVALE, DOŠLA I HRVATSKA LEGENDA! Srbin pozdravio s tri prsta, a sin ga uvalio u probleme

Prije nego počne prvi ovogodišnji veliki turnir na zemljanim terenima, u Monte Carlu, Novak Đoković ondje je došao uživati u malo košarke, gledajući kako Partizan u Euroligi dolazi do 88:84 protiv domaćeg Monaca. Beogradski klub time je ostvario veliki rezultat, ulazak među najboljih osam u Europi, a Đoković je uživao u atmosferi i pozdravljao gledatelje, između ostalog, i s podizanjem tri prsta.

Ovog puta čvrsto uz najvećeg rivala, Đoković je kao navijač Crvene zvezde dobio pozdrav Partizanovih navijača dok je trajala borba za pobjedu kojom je beogradski klub došao do velikog europskog uspjeha.

Uz srpskog teniskog majstora bio je i njegov sin Stefan, on u potpunosti uz Partizan, čime je tatu zvezdaša u sportskom smislu izdao. Ipak, dok se igra protiv nekog drugog kluba, a ne Crvene zvezde, i Đoković je odan Partizanu, kako je otkrio u kratkom razgovoru za Sportklub za vrijeme utakmice beogradske momčadi i Monaca.

👀Novak #Djokovic & his son Stefan watched the game between @ASMonaco_Basket & Partizan Mozzart Bet Belgrade @PartizanBC

