(VIDEO) ĐOKOVIĆ SKANDIRAO ‘KOSOVO JE SRBIJA’: ‘Nedavno je oprostio NATO-u što je inetrvenirao protiv Miloševića i bombardirao Srbiju’

Novak Đoković ima dosta viška slobodnog vremena, poznato je da su mu Amerikanci nedavno odbili zahtjev za ulazak na teritorij, te je propustio turnire u Indian Wellsu i Miamiju. Tenis je zamijenio košarkom, pa je potrošio neke dane na gledanje Partizana, a sad i Crvenu zvezdu u Euroligi.

Već smo pisali kako je tamo počastio klince sa 100 eura jer su mu pronašli izgubljenu kreditnu karticu, a sad su se pojavili tekstovi i reakcije na temu jednog skandiranja koje nikako nema veze sa košarkom.

“Kosovo je Srbija!”, u jednom se trenutku zaorilo dvoranom, a uključio se i najpoznatiji Srbin na planeti.

Dakako, Albancima se to nije svidjelo. Tako su se na društvenim mrežama pojavile reakcije…

“Đoković je dao podršku zastrašujućim anišovinističkim anti-kosovskim povicima tijekom košarkaške utakmice”, dijeli se jedna objava na Twitteru.

Djokovic raises his fist in support of terrifying chauvinist anti-Kosovo chants during a basketball game.

He recently stated that he has chosen to “forgive” NATO for intervening against Milosevic’s genocidal regime.pic.twitter.com/2ZZT73DvQ4

— Admirim (@admirim) March 30, 2023