(VIDEO) ĐOKOVIĆ PODIVLJAO, POGLEDAJTE BUJICU PSOVKI! Nije lako Srbinu, nemilosrdno ga izviždali

Autor: Ivor Krapac

Teška i velika borba na zemlji Roland Garrosa je Novaka Đokovića danas izbacila iz takta u meču drugog kola protiv Španjolca Alejandra Davidovicha Fokine, kojeg iz jednog od njihova tri ranija dvoboja ne pamti po dobrom jer ga je španjolski igrač lani pobijedio na zemljanoj podlozi Monte Carla. Ovog puta završilo je puno sretnije za Đokovića, slavio je sa 7:6(4), 7:6(5), 6:2, ali u najvećem dijelu meča bilo je jako napeto.

U novom susretu njih dvojice na zemljanim terenima, ovog puta u Parizu, Đoković je u ‘tie-breaku’ osvojio prvi set, a onda je sličnim putem došao i do drugog, s još jednim ‘tie-breakom’ koji je presudio.

Bilo je u jednom trenutku napeto i u Đokovićevom odnosu s tribinama, s reakcijom koju je srpski teniski as imao u ‘tie-breaku’ prvog seta. Izgubio je tada glavu zbog reakcije publike koju je čuo, krenula je bujica psovki, ali valjda mu je to izbacivanje emocija na površinu i pomoglo s obzirom na to da je set priveo kraju u svoju korist.

Kako je izgledala Đokovićeva reakcija prema tribinama, pogledajte – ovdje.

Izvukao i drugi set

Poslije prolaska prvim setom, Đokoviću je pripala i druga dionica ovog dvoboja, sa spašenom set-loptom dok je bio na servisu u 12. gemu, kod zaostatka od 6:5. Nakon osvajanja drugog seta, Đokovića su poslije njegove emotivne proslave izviždali s tribina, a on je po dolasku na klupu tražio medicinski ‘time-out’ zbog masaže butnog mišića. Zvižduci su se čuli i zbog tog poteza.

Nakon svih uzbuđenja i napetosti, treći set je za srpskog teniskog asa bio lakši. U toj dionici meča više nije dao da španjolski tenisač učini stvari zanimljivima.









Borba ide dalje, srpski teniski velikan je u osmini finala, a isto se ne može reći za jednog od igrača koji su Đokoviću bili na putu u njegovoj polovici ždrijeba. Ispao je Rus Andrej Rubljov, sedmi tenisač svijeta i pobjednik na zemlji Monte Carla u travnju.

Rusa je u pet setova iznenadio Talijan Lorenzo Sonego, uz preokret nakon dva seta zaostatka i pobjedu s 5:7, 0:6, 6:3, 7:6(5), 6:3.