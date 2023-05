(VIDEO) ĐOKOVIĆ I IBRAHIMOVIĆ NA SAN SIRU! Dvije legende na polufinalu Lige prvaka za Milan

Derbi Della Madonnina u polufinalu Lige prvaka doveo je na San Siro pravu svitu slavnih i poznatih, a među njima je i Novak Đoković.

Nole je došao do Milana na utakmicu, a i dao je izjavu za Milan TV, tako da imamo čisto dobru ideju za koga Srbin navija ovu večer.

Naravno uz Novaka Đokovića bio je i njegov veliki prijatelj, nogometaš Milana Zlatan Ibrahimović, a njih dvojica zajedno gledaju utakmicu s tribina.

Zlatan Ibrahimović

Novak Djokovic

Franco Baresi

Mario Balotelli

