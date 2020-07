(VIDEO) Dok svira radio, Pašalić Mario! Sjajni hrvatski reprezentativac načeo Napoli u krasnoj akciji

U Bergamu se igra dertbi susret 30.kola talijanske Serie A između Atalante i Napolija. Svoje mjesto u prvih 11 domaćina našao je i već standardno Mario Pašalić, od nedavno i službeno igrač momčadi iz Bergama. Prvo poluvrijeme završilo je bez golova 0:0, a onda se početkom drugog dijela upalio Super Mario. U 47. minuti golom je svoju momčad doveo u prednost. Bila je to sjajna akcija Atalante, potvrda da igraju možda i najuzbudljiviji i najatraktivniji nogomet u Europi.

🦸🏼‍♂️ Altro assist del Papu e Super Mario incorna in rete!!! SIAMO IN VANTAGGIO!!!

🦸🏼‍♂️ Another assist from #Papu and #Pašalić scores an header!!! WE LEAD!!!#GoAtalantaGo ⚫🔵 #AtalantaNapoli https://t.co/qxOhc8KwnU

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 2, 2020