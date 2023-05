(VIDEO) DOK SRBIN RASTURA, BRAĆA LUDUJU! Jokićeva braća imala su što za reći sucu

S druge strane bare, u Sjedinjenim Američkim Državama, NBA liga ulazi u svoje finale pa se tako igraju konferencijska finala, a na zapadu Denver Nuggetsi došli su na 3:0 u seriji protiv La Lakersa.

Tako su Nuggetsi na korak do velikog finala, a prva utakmica u Los Angelesu nije išla najbolje za LeBrona i društvo, dok je Nikola Jokić odigrao još jedan odličan susret.

Jokić je na kraju zabio 24 poena uz osam asistencija i šest skokova, a centar Nuggetsa dosta rano je ušao u probleme s osobnim pogreškama, što je jako razljutilo Nikolinu braću na tribinama.

Burna reakcija

Nemanja i Strahinja, kao i inače pratili su utakmicu s tribina, a kada je njihov mlađi brat zaradio četvrtu osobnu potpuno su poludjeli i uputili sucu više psovki na raznim jezicima.

Jokic brothers doing God's work going after Scott Foster after video showed the foul was indeed on their brother. #LakeShow #Nuggets #Jokic pic.twitter.com/rE3EgBRsgZ

— Reaves & Outman carrying us (@krisjhernandez) May 21, 2023