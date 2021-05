(VIDEO) DOK SIN BJESOMUČNO TROŠI, MAMA PARTIJA: Razbacala se na slavlju voljenog kluba

Autor: G.I.Š.

Nakon što su čekali skoro punih 20 godina na naslov prvaka, zadnji su osvojili 2002. godine, igrači i navijači Sportinga iz Lisabona napokon su dočekali naslov prvaka.

Naravno proslava je okupirala ulice i trgove Lisabona, a među slavljenicima našla su se i neka poznata imena koja navijaju za Sporting,

Inače, “Lavovi” su u zadnjem kolu svladali Boavistu 1:0 i tako pobjegli Portu na nedostižnih osam bodova, a gol za početak velikog slavlja postigao je Paulinho.

Sporting Lisbon win their first league title in 19 years! 🏆🇵🇹 They haven't lost a game all season and have only conceded 15 goals. All without Bruno Fernandes. pic.twitter.com/XQcCKtLbCh — ESPN FC (@ESPNFC) May 11, 2021









Mama partija

Uz navijače po ulicama Lisabona isto tako se i slavilo po kućama, a jedan od navijača Sportinga je i mama poznatog napadača Juventusa.

Tako je Dolores, majka poznatijeg Cristiana Ronalda sa svojim prijateljima proslavila dugo čekani naslov prvaka.

Crisitano Ronaldo's mom had a lovely time celebrating Sporting's first Portuguese title in 19 years ☺️❤️





(via doloresaveiroofficial/IG) pic.twitter.com/NrslSJXT4z — ESPN FC (@ESPNFC) May 12, 2021