(VIDEO) DJEVOJČICA SE BACILA MODRIĆU U ZAGRLJAJ! Čuvat će ovu uspomenu od Luke do kraja života

Da je Luka Modrić velika svjetska zvijezda to i nije neka tajna, dapače Hrvat je toga itekako svjestan i ponaša se kako i pristoji toj velikoj ulozi, za razliku od brojnih…

Real je slavio 2:1 na gostovanju u Sevilli, a onda su Hrvat i vratar Thibaut Courtois priredili iznenađenje za djevojčicu.

Podijelili su neke od suvenira, a nije izostao niti autogram. Djevojčica se Luki od sreće bacila u zagrljaj.

“Mislim da će to čuvati do kraja života”, napisao je Guillermo Rai, španjolski novinar na Twitteru.

A young Real Madrid fan receiving autographs from Courtois and Modric, and a pair of keyrings that I think she will keep for the rest of her life. pic.twitter.com/I4ABMNKR1d

— Guillermo Rai (@GuillerRai) May 27, 2023