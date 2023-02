(VIDEO) DJEVERUŠA SE U WC-U SE*SALA S KRIVIM I NASTAO JE KAOS: Ludi mladoženja napao je mladog ‘pastuha’, a onda su se i drugi uključili

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Kad se borilačke vještine zloupotrebljavaju, onda nerijetko sportaši završe i u rubrikama crne kronike, nažalost, i ovo je takav primjer.

Jedno vjenčanje dijeli se putem društvenih mreža, jedna situacija koja u kojoj je došlo do incidentna nakon što se tamo pojavio nepozvani gost. No sve bi to vjerojatno i prošlo bez krvi, da taj isti nije u kratkom vremenu uspio zavesti jednu od djeveruša…

Kako pričaju svjedoci, ubrzo su dvoje “strastvenih golubova” završili u WC-u gdje su dobili nekoliko “minuta radosti”, ali kad su izašli van dočekala ih je ekipa, nabrijana ekipa.





Boksači napali ‘pastuha’

Zanimljivo, pobješnjelu masu predvodio mladoženja kojem se iz nekog razloga nije svidjelo što mu se djeveruša se*sala s tamo nekim neznancem. I dakako – uslijedio je kaos.

Mladoženja, inače lokalni boksač s prijateljima boksačima, krenuo je u napad na mladića koji je ubrzo završio na podu. Protiv dvojice se nije mogao braniti.

Sreća za njega što su ostali prisutni uspjeli zaustaviti ludog mladoženju i njegovog prijatelja, ali nažalost, šteta je već bila napravljena.









U svakom slučaju, situacija je natjerala lokalne medije tamo u Sjedinjenim Američkim državama da napišu koju rečenicu o incidentu, tamo gdje se sve ovo odigralo.

A kako su boksači na kraju završili, nije poznato. Priču je objavio Sportsport iz susjedstva, a više o tome – ovdje.