(VIDEO) DINAMO SLAVI, ALI I ŽALI ZBOG JEDNE STVARI: ‘Nikom neće biti lako s nama!’

Nakon odličnog završetka svojeg europskog puta u 2020. godini, s 3:1 na Maksimiru protiv CSKA Moskve u posljednjem kolu skupine K ovosezonske Europske lige, igrači Dinama su u dobrom raspoloženju opisali kako su vidjeli završnu utakmicu prije zimske stanke u europskim kupovima.

Plavi su u četvrtak navečer imali trojicu strijelaca, Joška Gvardiola, Mislava Oršića i Lirima Kastratija, a njih trojica osvrnuli su se na nova tri boda u grupi u kojoj je Dinamo još ranije osigurao prvo mjesto.

Gvardiol je bio sretan zbog svojeg gola, a kao i suigrači, jedina zamjerka koju je istaknuo bio je primljeni gol koji je Dinamu bio jedini u natjecanju u ovoj skupini. Ipak, velika je stvar što je bio dio pobjedničke momčadi tako mlad.

‘Meni je s 18 godina ovo neopisiv osjećaj. Do prije godinu dana sanjao sam o nečem takvom, prošle godine sam čak i gledao trenutne suigrače u Ligi prvaka, jednostavno sam maštao i s 18 godina mi se to ostvarilo, a nagradilo me i tim pogotkom’, rekao je Gvardiol.

Plavi će sada razmišljati o ždrijebu 16-ine finala u ponedjeljak.

‘Nemam želje. Koga god izvučemo, dat ćemo maksimum od sebe da ostvarimo pozitivan rezultat i mislim da nikome neće biti lako s nama’, dodao je Gvardiol.

Mislav Oršić opisao je kako je vidio pobjedu nad Moskovljanima.

‘Od početka do kraja odigrali smo jako dobru utakmicu. Ušli smo agresivno, jako, nismo htjeli na loš način završiti ovu godinu u Europi. Sve je završilo dobro, ali nažalost, primili smo gol, nismo uspjeli izdržati, ali najbitnija je pobjeda i da smo dobro završili ovu godinu’, rekao je Oršić.

‘Ovo je drugi put u tri godine da smo prezimili u Europi, to je za cijeli klub veliki uspjeh. Moramo nastaviti dobro raditi, sljedeće godine se dobro spremiti na pripremama, a onda nas čekaju veliki izazovi u Europi. Želimo biti bolji nego prošli put u završnici’, dodao je Oršić, ističući da će Dinamo biti ravnopravan protivnik bilo kojoj momčadi koju u ponedjeljak donese lutrija ždrijeba.

Lirim Kastrati bio je sretan zbog pobjede nad gostima iz Rusije, a jedinu žal ostavilo je što je Dominik Livaković primio jedini gol u grupi.

‘Malo mi je žao što smo dobili gol zbog ‘Livija’ koji je imao ‘top’ sezonu, ali najbitnije je da smo pobijedili. Pokazali smo kakvu ekipu imamo i što možemo napraviti dalje’, istaknuo je Kastrati.

‘Naravno da je dobar osjećaj uvijek kada zabiješ gol, ali ja nikada nemam pritisak da uđem u utakmicu i da kažem da moram zabiti gol. Bitno je da pobijedi momčad, a tko zabije gol je druga stvar’, dodao je Kastrati.

Jedan od trojice Dinamovih strijelaca u četvrtak navečer opisao je što je temelj uspjeha Plavih.

‘Sve je to zbog dobre obrane koju imamo, dva stopera, bekovi i ‘Livi’ koji ima ‘top’ sezonu. Zadnjih četiri-pet utakmica igramo obranu svi zajedno, tako radimo svaki dan na treningu, prva stvar je obrana, a onda, kada možemo napasti radit ćemo dalje. Nismo primili gol osim danas i moramo tako nastaviti’, zaključio je Kastrati.

Sjajno raspoloženje nakon nove europske pobjede pokazuje i slavlje Plavih koje je približio klub na svojem kanalu na YouTubeu. Bravo za još jednu sjajnu večer u Europi!