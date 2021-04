(VIDEO) DANAS SE VOZI IMOLA: Svaki put sjećanje se vrati na velikog Ayrtona Sennu

Danas se od 15 sati s prijenosom na Sport Klubu vozi druga utrka sezone Formule 1 na legendarnoj stazi u Italiji u Imoli.

Vjerojatno ne postoji postoji bolja staza za utrkivanje od ove u pokrajini Emilia Romagna koja je dom mnogih F1 ekipa, a današnja utrka garantira nam spektakl koji već dugo nismo gledali.

Tako se danas čak osam od prvih 10 na gridu stisnulo u samo pola sekunde, a iako je Hamilton prvi na startu imamo osjećaj kako se značajno smanjila razlika između bolida ove godine pa je tako jako brz Red Bull pa su Perez i Verstappen drugi i treći, dok je i Ferrari s Leclercom koji je četvrti pokazao veliki napredak.

Scudiera Alpha Tauri isto pokazuje zavidnu brzinu pa je Gasly peti na gridu, a McLaren je šesti i sedmi s Ricciardom i Norrisom dok je Bottas podbacio te je osmi. Prvih 10 zatvaraju Ocon u Alpine i Stroll u Aston Martinu.

Mala razlika

Kao što smo rekli prvih osam na gridu je tek u pola sekunde razlike i imamo osjećaj kako će ova utrka biti puna uzbuđenja.

Tijekom treninga i kvalifikacija stalno su se smjenjivali Mercedes, Red Bull, McLaren i Ferrari, a razlike po sektorima još su manje, te su različiti vozači bili najbrži na raznim dijelovima staze.

Staza u Imoli je jako brza i brzine su na pravcima veće od 300 kilometara na sat, a isto tako postoji i puno mjesta za preticanje tako da će i vozači uživati.

Fernando Alonso je nakon što se provozao u Alpini po stazi samo kratko, zahvalio na mogućnosti voziti Imolu u novom bolidu Formule 1.

#F1 – @F1 is delighted to announce that the Miami Grand Prix at @HardRockStadium in Miami Gardens will join the 2022 @FIA Formula 1 World Championship under a ten year deal. The exact date of the race on the 2022 calendar will be set out at a later time 🇺🇸https://t.co/C4JPOJ52AL pic.twitter.com/sdbHwIo5qm

— FIA (@fia) April 18, 2021