(VIDEO) CURTIS BLADES PROZVAO STIPU: ‘Makni se i napravi mjesta za svježu krv’

Trenutno je na tri vezane pobjede. Posljednja u nizu ostvarena je prošlog vikenda u Raleighu gdje je ‘Razor’ tehničkim nokautom zaustavio bivšeg prvaka ali i pomalo umornog Juniora Dos Santosa. Odmah nakon tog meča, Blaydes je zatražio borbu za pojas.

“Trenutno sve ovisi o Stipinim odlukama. Znam da je ozlijeđen i da ga nema neko vrijeme, ali bilo bi lijepo kad bi donio odluku. Daj nam barem neki rok, neki plan. Ako želi ‘DC-ja’ to je u redu. U tom slučaju nemam problem čekati”, rekao je Curtis u razgovoru s Arielom Helwanijem.

Blaydes ističe da poštuje Stipu, podsjeća i na njihove zajedničke treninge, ali i poručuje kako je stiglo vrijeme za nekakve pomake.

“Neću lagati, ovo je pomalo iritantno i frustrirajuće. Poštujem Stipu, trenirali smo skupa u prošlosti, ali nisam ga zamišljao kao prvaka koji će stvoriti ovakvu situaciju. Ispada kao da samo upija pozornost. To je njegovo pravo, ali kao prvak bi se trebao boriti. On treba braniti pojas i dalje dokazivati da je prvak. Proći će godina dana prije nego što zakorači u Octagon, a to je za mene preduga pauza. Ako dođemo do lipnja ili srpnja, a budemo još uvijek bez odluke, počet ću tražiti da brani ili napusti pojas. Nije ovo izraz nepoštovanja, on je sjajan borac i odlična osoba, ali ja sam u najboljim godinama i nemam vremena čekati starce da uživaju u centru pozornosti. Makni se i napravi mjesta za svježu krv”, zaključio je 28-godišnji teškaš koji je trenutno rangiran kao treći na ljestvici izazivača.