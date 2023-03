(VIDEO) ČUDESAN POVRATAK NAJVEĆEG BORCA: Pokazao je zašto je prvak teške kategorije, a zaprijetio je i Hrvatu

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Bio je to istinski spektakl u Las Vegasu. Program koji je donio povratak najvećeg UFC borca u povijesti, Jona Jonesa, i njegovo impresivno osvajanje titule prvaka teške kategorije.

Dakle, što reći više nego da je Jon Jones uistinu najveći i najbolji MMA borac svih vremena, posebno nakon što je postao treći borac u povijesti koji je držao titulu dvije najteže UFC kategorije.

Vratio se! Do teškaške je došao nakon tri godine pauze i to ekspresnim slavljen prekidom protiv Ciryla Ganea, za kojeg su mnogi smatrali kako je jedna nova generacija borca, netko za koga Jones, nazivan borcem stare škole, neće imati odgovor.





Želi sad Miočića!

Tek jedna minuta trebala je Jonesu da potvrdi svoj nevjerojatni borilački IQ. Uspješno je parirao u prvim izmjenama na nogama, a onda je već pri kraju prve minute pronašao priliku za ulazak u rušenje, što je napravio.

Na podu je krenuo dominirati, dok se Francuz odmah krenuo pokušavati ustati. No, nije u tome uspio, nego je u jednom trenutku Jones došao do priliku staviti mu ruke oko vrata. U startu to nije izgledalo čvrsto, ali uskoro je takvo postalo i Gane je tapkao već prije sredine prve runde.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Bony (@jonnybones)









Nakon borbe Jones je zahvalio Isusu Kristu i svom timu pa poručio: “Uzbuđen sam, jako dugo radim za ovo. Spremao sam povratak i vjerovao. Želim zahvaliti mojoj obitelji, mojoj zaručnici koja mi je najveća podrška”, rekao je Jones pa prozvao Stipu Miočića:

“Tako je, želim Miočića, dajmo fanovima ono što oni žele. Spreman sam za tu borbu i želim je na ljeto. Stipe, ti si najveći teškaš svih vremena i to je ono što želim. Nadam se da si spreman, jako želim tu borbu.”

KAKO JE TO IZGLEDALO, POGLEDAJTE OVDJE.