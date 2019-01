Photo by Marco Luzzani/Getty Images

(VIDEO) CRISTIANO DONIO JUVENTUSU REKORDNI NASLOV U SUPERKUPU! Mandžukić otkrio kada se vraća u pogon

Nogometaši Juventusa po rekordni osmi put postali su pobjednici talijanskog Superkupa nakon što su saudijskom gradu Jeddah pobijedili Milan sa 1-0.

Pogodak odluke zabio je Cristiano Ronaldo glavom na asistenciju Miralema Pjanića u 62. minuti. Portugalac je tako osvojio prvi trofej u dresu torinske ‘Stare dame’.

Milan je od 74. minute igrao s igračem manje nakon što je isključen Franck Kessie zbog oštrog prekršaja. Najbolju priliku ‘Rossoneri’ imali su u 48. minuti kada je Pareick Cutrone pogodio vratnicu.

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Mario Mandžukić nije doputovao u Saudijsku Arabiju zbog ozljede lijevog bedra. Premda je dio medija objavio kako će Mandžukić morati na operaciju i kako će pauzirati do konca ove sezone, on je to demantirao.

“Naporno radim kako bi se vratio u momčad za nekoliko tjedana,” napisao je Mandžukić na Instagramu.

U Saudijsku Arabiju nije doputovao niti veznjak Milana Alen Halilović, koji je u potrazi za novim klubom, dok je Ivan Strinić utakmicu gledao s klupe. Bila je to druga utakmica u nizu u kojoj je Strinić konkurirao za sastav. Osvajaču srebra s Hrvatskom na svjetskom prvenstvu u Rusiji je ovoga ljeta ustanovljena hipertrofija srčanog mišića pa je morao neko vrijeme prestati sa sportskim aktivnostima. Treninzima se vratio početkom studenog, a u momčad je uvršten 12. siječnja za Kup susret protiv Sampdorije. Utakmicu je i tada pratio s klupe za pričuve.

Utakmica između osvajača dvostruke krune Juventusa i finalista Kupa Milana igrala se u Saudijskoj Arabiji. Posljednjih godina Talijani Superkup često igraju izvan domovine, pa se tako tri puta igralo u Pekingu, a dva puta u Dohi, a jednom u Šangaju.

Juventus je rekorder s osam pobjeda u Superkupu, Milan je slavio sedam puta, dok Inter ima pet pobjeda.