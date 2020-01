(VIDEO) ČITLUK NA NOGAMA – ZUBAC RASTURIO: Bogdanović nastavlja sezonu iz snova

Zvijezda večeri NBA parketa je razigravač LA Clippersa i suigrač našeg Ivice Zubca Kawhi Leonard koji je sa 43 poena torpedirao Cleveland. Naš centar Ivica Zubac odigrao je jednu od najboljih utakmica sezone. Postigao je 12 koševa i prikupio 10 skokova u nešto manje od 25 minuta igre za pobjedu Clippersa 128:103. Ante Žižić nije igrao za Cavalierse.

