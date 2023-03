(VIDEO) CHELSEA U DRAMI DO ČETVRTFINALA LIGE PRVAKA! Benfica deklasirala Club Brugge u Lisabonu

Chelsea i Benfica plasirali su se u četvrtfinale Lige prvaka, a utakmice u Londonu i Lisabonu bile su prave poslastice za ljubitelje nogometa.

Mateo Kovačić počeo je utakmicu za Chelsea kao kapetan, a igrači bluesa mučili su se u prvom poluvremenu zabiti gol Borussiji. Ipak u 43. minuti zabija Sterling i poravnava ukupni rezultat.

Borussija je imala svoje prilike isto kao Chelsea, a za 2:0 zabija Havertz iz ponovljenog penala u 77. minuti. Igrači Chelsea su izdržali do kraja napade Borussije i palsirali su se u četvrtfinale Lige prvaka. Mateo Kovačić odigrao je kao kapetan do 83. minute.

U drugom susretu večeri Benfica je porazila Club Brugge s visokih 5:1 i ukupnim rezultatom od 7:1 plasirali su se u daljnji dio natjecanja.

2:0

CHELSEA: Kepa – Fofana Koulibaly, Cucurella – James, Kovačić, Fernández, Chilwell – Sterling, Havertz, Félix

BORUSSIA DORTMUND: Meyer – Wolf, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro – Can – Brandt, Bellingham, Özcan, Reus

90′ Kraj utakmice u Londonu. Chelsea ukupnim rezultatom 2:1 do četvrtfinala Lige prvaka

83′ Izlazi Mateo Kovačić, umjesto njega ulazi Pulišić

80′ Igra se još deset minuta plus sudačka nadoknada u Londonu

76′ Kovačić je sjajno uposlio Sterlinga koji zabija gol, ali je poništen zbog zaleđa

90′ Kraj utakmice u Lisabonu. Benfica je deklasirala Club Brugge i sa ukupnih 7:1 plasirala se u četvrtfinale Lige prvaka.

87′ Goooolll Club Brugge! Počasni pogodak za goste postigao je Meijer. Gol pogledajte OVDJE.

77′ Goooollll Benfica! Pravi potop Belgijaca, za 5:0 zabio je David Neres. Gol pogledajte OVDJE.

71′ Gooolll Benfica! Drugi gol zabija Joao Mario iz penala. Gol pogledajte OVDJE.

53′ Goooollll Chelsea! Kai Havertz zabija iz ponovljenog penala nakon provjere VAR-a. Gol pogledajte OVDJE.

46′ Počelo drugo poluvrijeme u Londonu

57′ Goooollll Benfica! Drugi gol Ramosa. Gol pogledajte OVDJE.

46′ Počelo je drugo poluvrijeme u Portugalu

45′ Kraj prvog poluvremena u Londonu

43′ Gooollll Chelsea! Sterling zabio za izjednačenje ukupnog rezultata. Gol pogledajte OVDJE.

38′ Sudac poništio gol Havertza zbog zaleđa Sterlinga

45′ Poluvrijeme u Portugalu

45′ +2 Goooolll Benfica! Asistent kod prvog pogotka Ramos zabio je za 2:0 Benfice. Gol pogledajte OVDJE.

38′ Goooolll Benfica! Portugalci golom Silve jednom nogom u četvrtfinalu Lige prvaka. Gol pogledajte OVDJE.

17′ Prilika za Borussiju, ali golman Chelsea odlično brani

25’/15′ Nema golova na utakmicama Lige prvaka, Chelsea je imao tri dobre prilike

5′ Počela je i utakmica u Londonu

3′ Benfica je povela protiv Bruggea golom Marioa, ali je nakon provjere VAR-a pogodak poništen. Situaciju pogledajte OVDJE.

1′ Počeo je uzvratni su uzvratni susrete osmine finala LP u Portugalu, dok početak u Londonu kasni 10-ak minuta

Chelsea u utorak od 21 sat dočekuje Borussiju Dortmund na Stanford Bridgeu, a plavi će pokušati sustići i prestići negativan rezultat iz prve utakmice u Njemačkoj, koju su izgubili 1:0, i plasirati se u četvrtinu finala Lige prvaka.

Mateo Kovačić starta od prve minute za klub iz Londona i to kao kapetan, a eventualni ne prolazak u elitnom UEFA-inom natjecanju bio bi velik šok za Chelsea.

Klub je u proteklom razdoblju pod novim vlasnikom Toddom Boehlyjem potrošio preko 600 milijuna eura na pojačanja, ali u Premiershipu su daleko od vodećih, dok još donekle guraju u Ligi prvaka i sve karte su bacili na to natjecanje.

Na večerašnjoj utakmici ‘bluesima’ će nedostajati kartonirani Mason Maount i već od ranije ozlijeđeni Thiago Silva, Pulišića, Kantea, Mendyja, Azpilicuete i Broje, dok će Borussiji nedostajati Gregor Kobel i strijelac jedinog pogotka u prvom susretu Karim Adeyemi.

Portugalci su favoriti

5:1

BENFICA: Vlachodimos – Bah, A. Silva, Otamendi, Grimaldo – Florentino, Chiquinho – Aursnes, J. Mario, R. Silva, – Ramos

CLUB BRUGGE: Mignolet – Mata, Mechele, Sylla – Buchanan, Nielsen, Vanaken, Sowah, Meijer – Lang, Yaremchuk

U drugom susretu večeri, isto od 21 sat, sastaju se u Portugalu Benfica i Club Brugge, a domaćini imaju lijepu zalihu od dva gola iz prve utakmice odigrane u Belgiji.

