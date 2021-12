(VIDEO) ‘CHEERLEADERSICA’ DIVLJALA U AVIONU: Navalila na puno starijeg, a sve je krenulo bezazleno…

Božićni kratki let iz Tampe u Atlantu u SAD-u imao je neuobičajenu scenu među putnicima u avionu. Izazvala ju je žena za koju se kasnije doznalo da je u sportskim vodama bila ‘cheerleadersica’ NFL momčadi Raidersa, tada u Oaklandu, s incidentom zbog kojeg su je jedva smirili.

U videu koji je izašao na Twitteru i počeo se širiti drugdje, žena koju su kasnije predstavili imenom i prezimenom, Patricia Cornwall, svađa se sa starijim muškarcem, a u jednom trenutku prema njemu poteže i šaku, nakon čega su je jedva smirili i odvukli iz incidentne situacije.

Delta flight from Tampa to Atlanta got crazy‼️ pic.twitter.com/I9BZUKv3LB

— ATL Uncensored | Atlanta News (@ATLUncensored) December 25, 2021