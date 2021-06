(VIDEO) ČEKAO ŠEST GODINA PA SE OBRUKAO: Legendarni Francuz nije se nadao ovome

Napadač Real Madrida Karim Benzema vratio se u francusku reprezentaciju nakon šest godina. Međutim, sjajni napadač povratak među “trikolore” neće pamtiti po dobrom.

Benzema je dobio priliku iz penala u 26. minuti prijateljske utakmice protiv Walesa nakon što je Williams igrao rukom. Namjestio loptu na bijelu točku, ali, na njegovu žalost, udarac je obranio vratar Ward.

Član Real Madrida zadnji je put zabio u dresu francuske reprezentacije na utakmici protiv Armenije 2015. godine, kada je u prijateljskoj utakmici postigao dva gola.

Inače, Francuska vodi protiv Walesa 2: pogotcima Kyliana Mbappea iz 35. minute i Griezmanna iz 47. minute, a Velšani osim rezultata zaostaju i s obzirom na to da je Williams isključen zbog igranja rukom koja je prethodila Benzeminom penalu.

Benzema misses the penalty in his international return 😮 pic.twitter.com/lVfX32HVoM

— ESPN FC (@ESPNFC) June 2, 2021