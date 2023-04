(VIDEO) BRUTALNA TUČNJAVA U BEOGRADU, RADILI SU I PENDRECI! Veliki kaos, naprasno prekinuli utakmicu

U završnici nogometne sezone, na ulasku u posljednji dio tamošnjeg prvenstva, veliki i ružni kaos odjeknuo je u Beogradu gdje su se susreli Čukarički i Partizan. Utakmica Superlige Srbije na stadionu Čukaričkog morala je biti prekidana više puta, a po informacijama srpskih portala, nakon svega donesena je odluka da se dvoboj više ne može igrati danas, s nastavkom zakazanim sutra u 18 sati.

Prekid se dogodio kod 0:0 na semaforu nakon što se igralo samo 18 minuta.

Prije toga, kaos su izazivali navijači Partizana, u bijesu u kojoj su se mogli čuti uzvici tjeranja uprave kluba. Sve se događa u lošoj sezoni za beogradski klub koji je u prvenstvu na skromnom četvrtom mjestu ljestvice. Čukarički je korak ispred, trenutno na trećoj poziciji.

Intenzitet sukoba na tribinama pokazalo je nekoliko snimki sa stadiona Čukaričkog, s prikazom kako organi reda korištenjem pendreka prazne tribine stadiona.

Partizanovi navijači, Grobari, sukobili su se s organima reda, a prije završnog prekida su nekoliko puta sve zaustavljali ubacivanjem baklji u teren.

