(VIDEO) BRUTALNA REAKCIJA: Igrač podivljao na provokaciju navijača, komentator ga napao

Autor: I.K.

Argentinski klupski nogomet može biti zanimljiv zbog navijačkih priča i u vremenima kada zbog koronavirusa nema navijača na tribinama. To je pokazao sinoćnji susret Rosarija i Newell’s Old Boysa u kojem je Rosario slavio s 3:0, a utakmicu je, između ostalog, obilježila i reakcija Pabla Pereza, 35-godišnjeg veznog igrača Newell’s Old Boysa.

Perez je u ranoj fazi utakmice pokazao što misli o dronu sa zastavom na kojoj su boje Rosarija. Dron koji je vrlo vjerojatno stigao na teren kao poklon navijača protivničke momčadi toliko je razbjesnio 35-godišnjeg veznjaka da je prvo nogom zgazio, a potom i loptom gađao letjelicu sa zastavom Rosarija, koju je prije toga izvan terena odvukao jedan od protivničkih igrača.

Bijesnu reakciju iskusnog veznjaka Newell’s Old Boysa pogledajte ovdje.

Komentator napao Pereza

Nakon što je Perez nogom zgazio dron, na njegov potez reagirao je komentator u televizijskom prijenosu utakmice.

Reakcija veznog igrača Newell’s Old Boysa zaslužila je komentatorov verbalni napad s porukom da se igrači ne bi trebali miješati u navijačke stvari na način kako je to učinio bijesni 35-godišnjak.