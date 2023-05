(VIDEO) BROZOVIĆ GA PRONAŠAO, A ONDA SPEKTAKL! Vatreni namjestio golčinu, nije na tome stao

Inter se u ranoj fazi utakmice riješio većine briga u 33. kolu Serie A, dolaskom do gostujućih 3:0 protiv Verone već do poluvremena, a u tome je sudjelovao i Marcelo Brozović u akciji za Interovih 2:0 u 36. minuti. Na kraju je na semaforu stajalo 6:0 za momčad iskusnog Vatrenog koji se u drugom dijelu istaknuo još jednom asistencijom.

Brozović je prvi potez koji se pamti imao dodavanjem Hakanu Calhanogluu, a slijedio je spektakl u izvedbi turskog reprezentativca. Nakon što ga je iskusni Vatreni proigrao, Calhanoglu je sjajno pucao iz velike daljine i ostavio je protivničkog golmana Lorenza Montipa bez prave šanse za obranu.

Golčinu pogledajte – ovdje.

Can't wait to watch that one again (and again)! 🤯#ForzaInter #VeronaInter pic.twitter.com/XeATcsnBJ8

— Inter (@Inter_en) May 3, 2023