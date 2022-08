(VIDEO) BRAT SLAVNOG SPORTAŠA UBIO TRENERA NA TRAVNJAKU: Šokantan incident, uslijedio je opći kaos, a policija ga lovi

Tužne vijesti dolaze nam s jednog sportskog terena. U pitanju je šokantna smrt jednog trenera, a nije se dogodila kao posljedica srčanog udara, već doslovno – ubojstva.

Nevjerojatne vijesti dolaze nam s američkog kontinenta, iz Teksasa. Trener Mike Hickmon ubijen je na utakmici juniorske nogometne lige.

Već se snimka tog trenutka pojavila na društvenim mrežama, a vidi se kako se utakmica prekida zbog nezadovoljstva navijača.

Dakako, uslijedio je opći kaos, a onda su se začuli i pucnjevi. Trener Hickmon je ostao ležati na travi, dok su neki pritrčali da bi mu pomogli, ali nije mu bilo spasa.

Deepest condolences with thoughts and prayers to the family, friends, former teammates, and players of Coach Mike Hickmon, who was tragically murdered at a little league football game that took place yesterday evening in Lancaster Texas.. The adults are always ruining it for kids pic.twitter.com/easHjoeQk7

— Black Flyte Time (@FlyteBlack) August 14, 2022