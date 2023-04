(VIDEO) BJELICA SE OVOM NIKAKO NIJE NADAO! Bilo je i krvi, jedan igrač ga iznevjerio pa ružno nastradao

Nakon što se puno pričalo o različitim opcijama, uključujući čak i mogućnost povratka u Dinamo, Nenad Bjelica vratio se na posao na klupi nakon što je ovog tjedna predstavljen kao novi trener turskog Trabzonspora, a početak je ispao baš loš iz kuta gledanja njegove momčadi.

Za Bjeličin start na novom radnom mjestu, stigao je gostujući poraz od Sivasspora, i to rezultatski uvjerljiv, s 4:1 u korist domaće momčadi.

Hrvatskog trenera je pritom iznevjerio jedan čovjek, danski vezni igrač Jens Stryger Larsen, koji je sredinom prvog poluvremena zaradio izravno isključenje zbog rušenja protivnika u opasnoj akciji za gol. Sve se dogodilo dok je Trabzonspor bio u vodstvu nakon gola Srbina Lazara Markovića u 11. minuti.

Stryger Larsen je svoje isključenje dobio zbog prekršaja nad Hakanom Arslanom u gol-šansi, a onda je u duelu i sam nastradao nakon što ga je Arslan u padu kopačkom pogodio u glavu. Potekla je tada i Dančeva krv, a po informacijama koje donose mediji u Turskoj, Stryger Larsen je zbog ozljede glave čak morao u bolnicu.

S terena je ionako bio obvezan otići, to je riješilo isključenje.

Stryger Larsen has been sent off #SVSvTS pic.twitter.com/f341Xa3Fos

— Football24/7 (@foet247europa) April 20, 2023