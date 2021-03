(VIDEO) BIVŠI IGRAČ MANCHESTER CITYIJA ISMIJAO LEGENDU LIVERPOOLA: ‘To je najbliže što ćeš doći naslovu prvaka’

Bivši igrači Premier lige, legendarni braniči Jamie Carragher i Micah Richards, otkako su se umirovili rade kao komentatori na televiziji. Njih dvojica često zafrkavaju jedan drugog, pa smo tako svjedočili smiješnoj sceni nakon jučerašnjih utakmica Lige prvake.

Prije nekoliko dana bivši igrač Manchester Cityja Richards te legenda Liverpoola Carragher raspravljali su o šansama Liverpoola da osvoji Ligu prvaka. Carragher smatra kako je njegov klub i dalje u igri za medalju, dok je Richards izrazio sumnju u Liverpool. Carragher mu je odgovorio:

“Kako bi ti to znao kad nikad nisi osvojio Ligu prvaka!”

Carragher je u svojoj karijeri tri puta osvajao League kup, dva puta FA kup te jednom Ligu prvaka, no nikada nije osvojio Premier ligu.

Micah Richards je iskoristio priliku te vratio istom mjerom: izvadio je svoju medalju Premier lige te ju stavio ispred Carraghera. Kada ju je bivši branič Liverpoola pogledao, Richards je puknuo od smijeha te uzviknuo: “To je najbliže što ćeš doći medalji Premier lige!”

Richards je sa Cityjem osvojio Premier ligu u sezoni 2011./2012. , nakon kultne utakmice protiv QPR-a.

Cijelu situaciju pogledajte ispod teksta.

Everyone brought out their medals and @MicahRichards let @Carra23 feel like a Premier League Champion 😂😂









AND that is @AlexScott MBE 👏 pic.twitter.com/Tly4fiBeGR

— Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) March 17, 2021