(VIDEO) BIVŠA HRVATSKA ‘MISICA’ ODUŠEVILA SRBE! Sina priprema za veliku utakmicu, pogledajte kako se radi

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Hajduk danas igra veliki derbi protiv Dinama u Maksimiru, ali ovih dana se na Poljudu već gleda i prema novom sjajnom izazovu za splitske Bijele, ali ne za prvotimce, već za juniorsku momčad koja će prekosutra igrati protiv Manchester Cityja u osmini finala Uefine Lige prvaka mladih.

Bit će to velika utakmica na Poljudu, počet će u utorak u 14 sati, a u zagrijavanju za taj spektakl, svoju ulogu ima i bivša ‘Miss Universe’ Hrvatske Renata Lovrinčević Buljan, koja je tu titulu ponijela 2000. godine.

Danas je uspješna ‘fitness’ trenerica, a u svojem poslu, ovih dana pomaže svojem 17-godišnjem sinu Borni, golmanu Hajdukovih juniora, s puno posla u teretani kako se približava veliki dvoboj s gostima iz Engleske.





Posao kojeg se primila bivša hrvatska ‘Miss Universe’ odjeknuo je i u Srbiji. Detalje je prenio Telegraf, donoseći i riječi kako se radi.

“Pogledajte dio treninga Borne Buljana. Danas je naglasak na dijelu koji je posebno bitan na njegovu visinu od 197 cm u razvojnom periodu od 17 godina. Trening mu se jako svidio”, otkrila je 45-godišnja Lovrinčević Buljan.









Do velike utakmice nema još puno vremena, a mladi golman nadat će se novom veselju nakon što je do sada imao punu minutažu u prolasku kraj azerbajdžanske Gabale, albanske Apolonije Fier i Šahtara iz Donecka na putu do osmine finala.

Pritom ima i jaku obiteljsku podršku, jako konkretnu…







