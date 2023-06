(VIDEO) BIJESNI NAVIJAČI ROME NAPALI SUCA TAYLORA! Trenutci straha za Engleza i njegovu obitelj

Autor: Gordan Ivan Šojat

Repovi iza finala Europa lige u Budimpešti još će se dugo vući, a jedan od najzaslužnijih je engleski sudac Anthony Taylor, koji je nekim svojim odlukama izazva bijes igrača i navijača Rome.

Ono što romanisti najviše zamjeraju Tayloru je više nego očigledna ruka igrača Seville u njihovom kaznenom prostoru, a i ponavljanje zadnjeg penala za Sevillu, nakon obrane Patricia, neće mu lako zaboraviti.

Englez je nakon susreta doživio prvo neugodnosti od strane Josea Mourinha, koji je sudačku ekipu dočekao na parkiralištu i rekao Tayloru što misli o njemu, da bi neugodnosti doživio i u zračnoj luci.

Bacali stolice









Tako su nezadovoljni igrači Rome prepoznali nesretnog Taylora u zračnoj luci, gdje se Englez s obitelji upravo ukrcavao na avion, da bi sve brzo eskaliralo i samo intervencijom policije nije došlo do većeg incidenta.

Kada su shvatili da je Taylor pokraj njih, navijači Rome krenuli su mu zviždati, jedan ga je pokušao i zgrabiti, a dok je sudac sa suprugom bježao prema zrakoplovu, poletjele su i stolice.

Srećom osiguranje je brzo reagiralo, tako da je spriječen veći incident, ali ovo može biti samo upozorenje kako nogomet pobuđuje i niske strasti, što može dovesti do ružnih posljedica.