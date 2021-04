(VIDEO) BIJES NAVIJAČA: Veliki prosvjed prije utakmice, traži se odlazak bogatog Amerikanca

Bunt u Engleskoj zbog planova o novoj europskoj Superligi koji su propali ne jenjava. Iako liga neće biti pokrenuta, navijači ne miruju u ljutnji na vodstva svojih klubova, a nova epizoda dogodila se na početku vikenda prije nego je Arsenal kod kuće igrao protiv Evertona u engleskom Premiersipu.

Arsenal je tu utakmicu izgubio s 1:0, no više od toga, pričalo se o akciji navijača koji su svoj bijes usmjerili na američkog većinskog vlasnika kluba Stana Kroenkea.

Navijači nisu htjeli Superligu. To je pokazao i slučaj drugih engleskih klubova, ali i osnivača novog natjecanja drugdje u Europi, no sada kada je projekt potonuo, traži se odgovornost.

Okupljanje prije Arsenalove utakmice u Londonu privuklo je puno navijača londonskog kluba. U reakcijama koje su stigle, neke je zabrinulo što se ne pazi na mjere opreza zbog koronavirusa, ali ovom prilikom, ljudima koji su ondje bili očito je bilo važnije dati svoj glas protiv američkog većinskog vlasnika.

Big turnout already at the Emirates as fans protest against Arsenal’s Kroenke owners pic.twitter.com/awbMKn0bhX









— Sam Dean (@SamJDean) April 23, 2021