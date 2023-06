(VIDEO) ATRAKTIVNOJ PLAVUŠI ‘POKOPALI’ DEČKA TENISAČA! Njezina reakcija postala hit, a pogledajte što je on izveo

Za vrijeme trajanja Roland Garrosa, publika na tribinama u Parizu zna biti nemirna i teška, što je na svojoj koži ovih dana još jednom osjetio i Novak Đoković.

No, nije Đoković jedini. Za vrijeme i nakon svojeg pariškog nastupa protiv domaćeg predstavnika Arthura Rinderknecha u drugom kolu, zvižduke je čuo i američki tenisač Taylor Fritz, a dok je ta reakcija s tribina trajala, odjeknulo je kako ju je primila Fritzova djevojka Morgan Riddle koja je sve pratila sa svojeg mjesta na stadionu.

Nakon što je bila s fotoaparatom u rukama i snimala je teren na kojem je njezin dragi, Morgan se na sve samo nasmijala, u reakciji koja je odjeknula i postala je hit nakon meča američkog tenisača.

Odjeknula je i Fritzova reakcija u kojom za vrijeme intervjua nakon pobjede nad Francuzom prstom na ustima pokazuje publici da je bilo dosta dok je njegov red za priču.

oh morgan riddle you are a queen you are the moment https://t.co/LHeE44KoUS pic.twitter.com/caEE2lUjzg

— mimi🧍🏻‍♀️| i miss rafael ⁵⁵⁴ (@rafastefbaes) June 1, 2023